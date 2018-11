Roma-Lido: due treni guasti mandano la tratta in tilt, corse fino a 20 minuti

Mattinata difficile per gli utenti della Roma Lido, il trenino che collega Ostia a Roma in entrambe le direzioni. A causa di due treni guasti, come ha annunciato Atac sul suo account Twitter, la tratta è andata in tilt.

Corse rimodulata tra i 15 e i 20 minuti, banchine piene di persone in attesa, e vagoni stracolmi. Scene viste e che, probabilmente, ricapiteranno per buona pace di studenti e lavoratori destinati a raggiungere le proprie mete con l’ennesimo ritardo che ne consegue.