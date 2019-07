Due malori ed un guasto tecnico: disagi e ritardi per i passeggeri della metro

Disagi e ritardi per gli utenti della metropolitana di Roma. Linea A, B e C, tutte insieme con gli stessi problemi. In particolare due malori si sono verificati a distanza di poco tempo sulla A e la B, mentre un guasto tecnico ha riguardato la linea C.

Il primo episodio è avvenuto all'ingresso della stazione Castro Pretorio dove un 50enne è stato colto da infarto, rianimato e trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I.

Il secondo, invece, è di un uomo svenuto all'interno del convoglio della linea A partito da Baldo degli Ubaldi. Il soccorso, stavolta, ha causato rallentamenti sulla linea in attesa del soccorso da parte dei sanitari del 118.

Ritardi e disagi che non hanno risparmiato i passeggeri della linea C della metro. A causa di un guasto tecnico nella stazione Giardinetti la circolazione è stata rallentata. Risolto il problema la linea è tornata progressivamente alla normalità.