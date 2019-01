Dopo il blue monday della linea A ancora disagi e ritardi sulla metro causa "guasto tecnico"

Dopo il blue monday della Metro A di lunedì 21 gennaio ancora disagi sulla linea metropolitana romana. Problemi tecnici, questa la segnalazione di InfoAtac che comunica un rallentamento del servizio in entrambe le direzioni di marcia fra Ottaviano e Battistini per un "guasto tecnico" presso la prima delle due stazioni citate in pieno orario di punta (poco dopo le 8:00). Intorno alle 9:30 circa, il guasto tecnico in stazione è stato risolto con la "circolazione in corso di normalizzazione".

Dopo l'interruzione di 8 ore che lunedì ha fatto disperare gli utenti della linea ferroviaria sotterranea romana (ferma fra Termini e Battistini), scatenando la polemica politica (qui la notizia) contro Atac e l'amministrazione della Sindaca Raggi, anche oggi la mattinata dei pendolari è iniziata con corse a singhiozzo e gli inevitabili disagi.

Problemi che non lasciano indenni gli automobilisti, alle prese con traffico congestionato e problemi anche a causa del maltempo che si sta abbattendo in città da stanotte.

