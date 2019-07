Piante di marijuana sul balcone di casa dell'ex deputata Radicale. "Coltivate per scopo terapeutico"

Piante di marijuana in casa di Rita Bernardini, già deputata dei Radicali e membro Commissione Giustizia Camera dei Deputati XVI legislatura. A trovarle sono stati i Carabinieri della compagnia Cassia che stavano effettuando un sopralluogo, sempre per accertare la presenza di sospette piante di 'erba', in un appartamento attiguo a quella dell'ex deputata Radicale.

La donna è stata portata in caserma in attesa di verificare con esattezza la natura delle piante come ha confermato il suo avvocato Giuseppe Rossodivita: "Rita Bernardini è stata portata incaserma dai carabinieri, dopo che i militari hanno controllatola sua abitazione e ne sono usciti con delle buste di cannabis che lei coltiva a scopo terapeutico, come ha più volte affermato senza farne mistero".

"Forse è la volta buona. Telefonata dei carabinieri: lei è in casa? No, veramente sono sul treno per andare a Parma (laboratorio spes contra Spem nel carcere), sto fuori 2 giorni... Deve venire qui! Ho fatto appena in tempo a scendere dal treno e ora sono su un taxi verso casa. #cannabis regolamentata! Accesso alle cure!!!", ha scritto su Facebook Bernardini.