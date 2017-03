Fiumicino: scarafaggi in cucina, chiuso e sequestrato ristorante cinese

Scarafaggi in cucine e alimenti in pessimo stato di conservazione. Succede a Fiumicino dove un ristorante cinese è stato chiuso e sequestrato dai Carabinieri della Stazione di Fiumicino, che hanno anche denunciato in stato di libertà una cittadina cinese oltre a contestarle numerose sanzioni relative alla gestione del proprio ristorante.

Nell’ambito dei controlli finalizzati a monitorare le condizioni igienico-sanitarie all’interno degli esercizi di ristorazione nel territorio fiumense, in cooperazione con l'ASL Roma-3, gli uomini dell'Arma, sabato scorso, hanno eseguito il controllo presso uno dei ristoranti cinesi presenti sul territorio di loro competenza.

I Carabinieri sono rimasti sorpresi dalle condizioni igienico-sanitarie del ristorante ed in particolare della sua cucina, la quale era disseminata di numerosi scarafaggi e altri insetti di varia natura. Le attrezzature, come anche i locali, erano fatiscenti e sporchi. Inoltre sono state trovate derrate alimentari, prive di etichettatura, e per tale motivo non tracciabili, accantonate per terra.

La proprietaria, di fronte alle contestazioni, si è giustificata asserendo che, tanto, gli scarafaggi erano morti. Immediatamente il locale è stato chiuso e posto sotto sequestro, così come circa 80 chili di alimenti che ormai dovranno essere distrutti.