Minorenni violenti a Valle Aurelia: droga, risse e vandalismo, 19 denunce

Da tempo i residenti di Valle Aurelia, Prati e della zona di Cipro segnalavano la presenza di bande di ragazzini violenti. Risse, episodi di vandalismo, in alcuni casi, come segnalato spesso anche sui social sui gruppi di quartiere, anche lanci di sassi da cavalcavia. Tante le denunce arrivate ai carabinieri, tutte con la stessa collocazione a ridosso dell’ex fornace Veschi a Valle Aurelia e del vicino nuovo centro commerciale. Da qui è partita l'azione dei Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo che hanno intensificato i controlli per aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini.

Il bilancio dei controlli a

In una settimana di assidui servizi di controllo, i Carabinieri hanno denunciato 19 ragazzini, quasi tutti minorenni, 1 per droga, 4 per rissa e 14 per invasione di edifici in concorso e danneggiamento. In gran parte sono residenti nello stesso quartiere ma anche provenienti da altre zone della città e si ritrovavano nel ridisegnato quartiere di Valle Aurelia.

Droga e risse

Il primo ragazzino 15enne romano è stato denunciato in stato di libertà poiché trovato in possesso di una busta di cellophane contenente 7 dosi di “marijuana”, ai fini di spaccio, che sono stati sequestrati. Altri 4 minori, tra i 15 e i 17 anni, sono stati denunciati perché sorpresi mentre partecipavano ad una rissa, innescatasi per futili motivi, nei pressi del piazzale antistante il centro commerciale.

L'invasione dell'ex Fornace

Sono 12 minorenni, tra i 14 e i 17 anni, e 2 appena diciottenni, i ragazzi sorpresi dai Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo sorpresi all’interno della struttura comunale la fornace, da pochi anni ristrutturata ma con gli spazi interni vuoti e attualmente chiusa. I 14 ragazzi, dopo aver superato le recinzioni di protezione, hanno bivaccato all’interno danneggiando le installazioni interne e materiali edili presenti nella citata struttura.