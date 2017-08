Quartiere Africano: lite in strada a colpi di bastone e coltelli

Scene da film, nel pomeriggio di ieri, in zona Quartiere Africano, all'altezza di via Migiurtina. Tre uomini, un romano di 43 ann e due cittadini filippini, di 29 e 30 anni incensurati, dopo una lite verbale scaturita per futili motivi, hanno deciso di regolare i conti affrontandosi in strada.

Da una parte il romano, armato con un lungo bastone con l'estremità in metallo, dall'altra i due cittadini filippini, entrambi con coltelli da cucina in pugno. Solo grazie all’intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli la situazione non è degenerata.

I militari si trovavano in zona nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio e hanno udito delle urla provenire da via Migiurtina. Quando si sono affacciati sulla strada hanno subito intuito la potenziale pericolosità di quanto stava per accadere e sono intervenuti senza esitazioni, bloccando e disarmando i contendenti ancor prima che potessero iniziare a colpirsi.

I Carabinieri hanno sequestrato due grossi coltelli da cucina con lame lunghe 20 centimetri, in possesso dei cittadini filippini, e un bastone lungo 90 centimetri impugnato dall’italiano. Nei loro confronti è scattata la denuncia a piede libero per tentate lesioni personali e porto di armi o oggetti atti ad offendere.