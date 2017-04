Villa Glori: rissa nella notte e colpi di mangenello

Rissa nella notte in zona Villa Glori, in via Gian Giacomo Porro. I militari appartenenti al 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti, in servizio per l'operazione Strade Sicura, sono intervenuti in una maxi rissa nel corso della quale è stato utilizzato un manganello telescopico.

I militari, intervenuti con fermezza, hanno proceduto al fermo e all’identificazione degli individui coinvolti nello scontro, trasferiti successivamente, da due volanti della Polizia di Stato prontamente intervenute, presso il commissariato di Villa Glori.

Alla fine degli accertamenti, gli investigatori della Polizia di Stato hanno denunciato per possesso ingiustificato di strumento atto ad offendere, un giovane di 19 anni trovato in possesso del manganello telescopico, sottoposto a sequestro.