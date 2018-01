Maxi rissa: calci in strada e lancio di bottiglie nel locale. Un ferito e 5 arresti

Una maxi rissa itinerante. Calci, pugni e lancio di bottiglie. Cinque persone arrestate e un ferito. E' il bilancio di un giovedì sera di violenza a Roma, tra via delle Zoccolette e via del Conservatorio. Tutto è iniziato intorno alle 22 quando 5 stranieri, quattro senegalesi ed un quinto, nato a Monterotondo, ma di origini del Senegal hanno iniziato a discutere. I fiumi dell'alcol, quindi, hanno acceso gli animi.

La maxi rissa in strada

I cinque, energumeni alti un metro e novanta, dalle parole sono passati ai fatti. Prima calcio e pugni in via delle Zoccolette. Quindi si sono rincorsi fino ad entrare in un noto locale in via del Conservatorio. Una volta all'interno si sono lanciati bicchieri e bottiglie di vetro.

Un ferito e 5 arresti

Allertati sono così giunti i Carabinieri della stazione di piazza Farnese in forze. I militari, con non poca fatica, sono riusci a bloccare i violenti, tutti tra i 20 e i 39 anni, arrestati e condannati per il reato di rissa aggravata e danneggiamento. Uno di loro è rimasto ferito al piede, ne avrà per 30 giorni.