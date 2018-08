Disabile spintonato e rapinato in strada: ladro preso dopo inseguimento

È stato spintonato in strada e rapinato della sua catenina d’oro. Vittima di un ladro romano di 32 anni, un disabile. I fatti sono successi intorno alle 12 in via della Lite. Il disabile stava camminando quando è stato vittima del furto. Allertati, sul posto sono giunti gli agenti di polizia del Commissariato Casilina Nuovo che, dopo un breve inseguimento, hanno acciuffato il 32enne.

Decisiva la testimonianza del disabile che ha riconosciuto il ladro da una t-shirt nera che il giovane romano indossava. La catenina rubata è stata riconsegnata al proprietario. Il ladro è stato invece portato in Commissariato a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.