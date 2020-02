Rissa in strada all'Esquilino: tre arresti

Rissa in strada all'Esquilino dove gli agenti del commissariato Viminale hanna arrestato tre persone. Le violenze la notte dello scorso 10 febbraio in via Daniele Manin.

Ad essere arrestati per il reato di rissa un cittadino romeno di 37 anni, un ivoriano di 25 ed un 20enne del Burkina Faso. I tre sono stati bloccati dai poliziotti mentre si picchiavano, da quanto poi accertato per futili motivi.

Prima di essere arrestati due tre dei tre rissanti, il cittadino romeno e quallo della Costa d'Avorio, sono stati refertati in ospedale rispettivamente con 10 e 3 giorni di prognosi.