Ostiense: sparisce un telefono e scoppia la maxi rissa, 11 arresti e 3 feriti

Undici persone arrestate, tra i 19 e i 44 anni, delle quali tre finite in ospedale, è il bilancio di una violenta rissa scaturita la scorsa notte in via del Commercio, strada della movida capitolina nella zona dell'Ostiense.

Rissa fuori dal locale

I Carabinieri della Compagnia Roma Eur e del Nucleo Radiomobile di Roma sono dovuti intervenire in gran numero per fermare l’inaudita violenza generata tra due opposte fazioni , in gran parte di origini colombiane ed equadoriane. Dopo un diverbio scaturito per l’asserito ammanco di un telefonino, i due gruppi di sudamericani si sono dati appuntamento fuori dal locale dove stavano passando la serata e se le sono date di santa ragione, utilizzando anche cocci di bottiglia.

Tre feriti gravi

Infatti un ragazzo ecuadoriano, un venezuelano e un colombiano sono stati trasportati presso gli ospedali San Camillo e Sant'Eugenio per ferite da taglio con prognosi, rispettivamente di 25, 10 e 7 giorni. Gli 11 sono stati trattenuti in caserma in attesa del rito direttissimo che si terrà questa mattina presso le aule di Piazzale Clodio.