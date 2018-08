Botte da orbi a Torpignattara: quattro persone arrestate per rissa

Botte da orbi a Torpignattara, probabilmente anche a causa di una eccessiva assunzione di alcol. Questo quanto ha portato, la scorsa notte, quattro cittadini del Bangladesh a perdere il controllo e a scatenare una violenta rissa in strada, per futili motivi. A sedare lo scontro ci hanno pensato i Carabinieri della Stazione Roma Tor Pignattara, intervenuti, in via Ciro da Urbino, a seguito di una segnalazione giunta al 112, arrestando i quattro violenti per rissa aggravata.

Rissa in via Ciro da Urbino

A surriscaldare gli animi dei 4 rissanti, di età compresa tra i 23 e 37 anni, qualche parola di troppo, complice anche il loro stato psicofisico alterato che li ha fatti arrivare alle mani.

Feriti dopo una rissa a Torpignattara

L’intervento dei Carabinieri ha evitato conseguenze ben più gravi in quanto, uno di loro, un 23enne, è rimasto ferito alla testa e al volto, riportando una frattura dell’osso nasale sinistro, curato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Vannini e dimesso con 20 giorni di prognosi. Il ferito dopo le cure ha raggiunto gli altri arrestati in caserma, in attesa del rito direttissimo.