Torpignattara, mattinata con rissa in strada: tre arresti. Ferito un poliziotto

Maxi rissa a Torpignattara nella mattinata del 12 agosto. Intorno alle 7 del mattino un gruppo di persone si sono affrontate in via Casilina angolo di via Benedetto Bordoni. Sul posto gli agenti della polizia di stato del Reparto Volanti, Commissariato Porta Maggiore e San Giovanni che hanno arrestato per rissa aggravata 3 cittadini ecuadoregni di 26, 24 anni e 18 anni.

I poliziotti sono riusciti a bloccare i 3 stranieri mentre si stavano ancora azzuffando. Nella circostanza, nell'atto di sedare la lite e bloccare i tre, i poliziotti sono stati colpiti con calci e pugni. Uno degli agenti riportava lievi escoriazioni guaribili in pochi giorni.