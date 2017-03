"Mi hai sedotta e abbandonata", rissa a Garbatella per un uomo conteso

"Mi ha sedotta e abbandonata", questo quanto riferito da una donna ai carabineiri intervenuti ieri sera a Garbatella per sedare una violenta rissa. I fatti in via Caffaro, dove i militari della locale stazione hanno arrestato cinque persone per rissa aggravata. In manette sono finiti quattro uomini ed una donna romani di età compresa tra i 25 e i 50 anni e già noti alle forze dell’ordine.

LITE PER GELOSIA - La violenta lite è scoppiata per futili motivi, i partecipanti in particolare si urlavano improperi, tiravano calci e si strattonavano. Tutto era scaturito perché una donna era gelosa dell’ex del compagno. Al centro del contendere, infatti, un uomo lì presente con la sua nuova compagna e gli altri tre ragazzi sono intervenuti per sostenere le pretese amorose della donna, a suo dire, “sedotta e abbondonata”.

MEDICATI IN OSPEDALE - La folle scenata innescata da motivi sentimentali è andata avanti per almeno mezz’ora finché i Carabinieri della Stazione Roma Garbatella, transitando nella strada sono subiti intervenuti per placare gli animi e fermare i contendenti. Ristabilita la calma, i rissosi sono stati accompagnati presso l’ospedale Andrea Alesini, dove sono stati medicati.