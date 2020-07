Campo de Fiori, maxi rissa in strada tra sette giovani

Un rissa in strada nella zona di Campo de Fiori. Calci, pugni e spintoni per una collanina d'oro persa. I fatti si sono consumati nella serata del 12 luglio nei pressi di via dell'Arco del Monte.

La miccia si sarebbe accesa quando uno dei sette rissanti ha accusato un suo amico di avergli causato lo smarrimento della catenina nel corso della serata. Lo stesso gruppo di 19enni, in stato di alterazione dovuta all'assunzione di bevande alcoliche, ha così dato vita a una rissa.

A bloccarli i carabinieri, intervenuti mentre i sette giovani prendevano attivamente parte alla baruffa. Per fortuna nessuno di loro ha riportato ferite ma solo lievissime escoriazioni.