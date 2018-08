Risveglio violento alla Marranella: rissa tra bande, fermate cinque persone

Risveglio violento alla Marranella dove domenica mattina è andata in scena una rissa furibonda. Ad affrontarsi su via dell'Acqua Bullicante due bande di cittadini sudamericani, venute a contatto per cause ancora in via di accertamento. Lo schiamazzo e le urla hanno risvegliato gli abitanti della zona compresa fra piazza della Marranella, la via Casilina e via di Torpignattara. Decine le telefonate al 112.

Rissa alla Marranella

Violenta la rissa con i partecipanti che se le sono date di santa ragione usando come armi gli arredi di alcuni esercizi commerciali aperti. Intervenuti sul posto i poliziotti del Reparto Volanti hanno avuto un bel da fare per calmare gli animi tanto da richiedere l'intervento di altre pattuglie del commissariato di Torpignattara. Sedata la rissa due poliziotti sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche. Fermati cinque dei partecipanti, sottoposti a fermo.

Polizia in via dell'Acqua Bullicante

Accompagnati negli uffici di polizia sono stati identificati in cinque cittadini peruviani, in fuga il resto dei rissanti. Messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per il rito direttissimo i cinque dovranno rispondere di "rissa aggravata", "resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale". Due agenti rimasti lievemente feriti sono poi stati medicati in ospedale.