Notte violenta a Trastevere: rissa fra due gruppi di ragazzi

Notte violenta a Trastevere dove è scoppiata una maxi rissa. A fronteggiarsi in strada due gruppi di giovani, venuti alle mani in via di San Francesco a Ripa.

Intervenuti su richiesta giunta al 112 da parte di alcuni passanti che segnalavano una rissa tra due gruppi di giovani, i Carabinieri della Stazione di Trastevere sono arrivati sul posto quando alcuni protagonisti dello scontro si davano alla fuga facendo perdere le proprie tracce.

I Carabinieri hanno però bloccato tre cittadini romani - un 29enne e un 30enne, con precedenti, e un 25enne – poi denunciati a piede libero all’Autorità Giudiziaria.

Dagli accertamenti dei Carabinieri è emerso che la rissa era scoppiata in strada per futili motivi. Dei denunciati nessuno ha richiesto intervento medico.