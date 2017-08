Rissa tra laziali fuori l'Olimpico: Daspo per 5 ultras. Tifoso perde una falange

Dono scattati i Daspo per cinque tifosi della Lazio protagonisti di una rissa dopo la finale di Coppa Italia del maggio scorso tra biancocelesti e Juventus. I fatti si riferiscono ad una rissa avvenuta in Largo Maresciallo Diaz. Due fazioni di tifosi si sono scontrate ed uno di loro aveva riportato l’amputazione della falange di un dito.

Gli investigatori, dopo una serie di indagini, hanno identificato 5 romani di età compresa tra 37 e 47 anni. Oltre alla denuncia in Procura, sono scattati i Daspo. Cinque anni, con annesso obbligo di firma, per uno di loro già gravato dalla stessa misura emessa dai Questori di Firenze, Verona e Torino e 2 anni per gli altri 4.

Il Questore, considerato che la paninoteca dove è avvenuta la rissa è risultata, da alcuni controlli svolti nel 2016, frequentata da pregiudicati, ne ha disposto la sospensione della licenza per una settimana.