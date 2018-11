Tiburtina: rissa fuori la stazione, giovane ferito e portato in ospedale

Una rissa avvenuta davanti la stazione Tiburtina. Questa volta protagonisti quattro uomini. Da una parte un libico di 28 anni e un 23enne di nazionalità marocchina, entrambi senza fissa dimora, sprovvisti di documenti e irregolari sul territorio nazionale, dall'altra due polacchi di 49 e 41 anni.

I quattro si sono picchiati con calci e pugni, domenica pomeriggio, all'altezza della Circonvallazione Nomentana, a pochi metri dalla stazione. Alcuni residenti, sentite le urla, hanno allertato il Numero Unico per le Emergenze, chiedendo l'ausilio delle forze dell'ordine. Sul posto i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Parioli e quelli della Stazione Roma Viale Libia.

Solo il 23enne è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I, per le fratture riportate alle ossa nasali, poi è stato portato in caserma, raggiungendo gli altri tre protagonisti della scazzottata tutti bloccati dai militari. Gli arrestati sono stati trattenuti in attesa del rito direttissimo. Dovranno rispondere del reato di rissa aggravata.