Piramide: maxi rissa tra ubriachi, aggrediti i carabinieri

Maxi rissa a Piramide con tre feriti. Succede nella notte quando ubriachi hanno scatenato una violenta rissa in strada e hanno aggredito i Carabinieri intervenuti. In manette sono così finiti tre romeni di 40, 44 e 50 anni, senza fissa dimora e con precedenti.

Intervenuti rapidamente in piazza di Porta San Paolo, a seguito della segnalazione di alcuni passanti, i Carabinieri hanno notato i tre ancora intenti a colpirsi violentemente con calci e pugni. Durante l’intervento i tre hanno opposto resistenza ai militari, aggredendoli e spintonandoli, nella speranza di evitare l’arresto, ma sono stati bloccati e ammanettati.

I tre fermati, visibilmente ubriachi, dopo essere stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni per contusioni varie, sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo. Dovranno difendersi dall’accusa di rissa aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale.