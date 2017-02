Acilia: rissa in stazione, prende a pugni il rivale e fugge tra i binari

Rissa ieri pomeriggio alla stazione di Acilia della Roma-Lido. Alle 15:40 circa due uomini, per futili motivi, hanno litigato in attesa del treno. Uno dei due, poi, ha steso il rivale ed è fuggito attraversando i binari del trenino.

Sul posto gli operatori del servizio vigilanza che hanno allertato gli agenti del commissariato del Lido. Il ferito, soccorso, è stato portato in codice verde al Grassi con una leggera ferita all'occhio. Ne avrà per tre giorni. Sono in corso le indagini per risalire all'aggressore.