San Lorenzo, violenta rissa a colpi di cocci di bottiglia: tre arresti

Violenta rissa a colpi di cocci di bottiglia ieri sera a largo Talamo. I Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo hanno arrestato tre persone. In manette sono finiti un 23enne e un 32enne del Senegal e un 37enne nigeriano, arrestati con l’accusa di rissa aggravata.

Dopo un’animata lite verbale, probabilmente per motivi legati al traffico di stupefacenti, tutti e tre hanno infatti precedenti per spaccio nel quartiere, gli animi si sono surriscaldati e hanno iniziato a colpirsi violentemente con calci e pugni. La rissa è degenerata ulteriormente quando sono spuntati i cocci di bottiglia e l’intervento dei Carabinieri ha evitato conseguenze ben più gravi.

Gli arrestati sono stati medicati, per le ferite da taglio riportate, presso l’ospedale “San Giovanni – Addolorata”, dove il 32enne è stato ricoverato e piantonato dai Carabinieri. Appena dimessi, gli altri due sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.