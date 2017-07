San Basilio: rissa a colpi di bastone, arrestate tre persone

Si stavano colpendo a vicenda con calci e pugni. Poi uno dei contendenti ha afferrato un grosso bastone con cui ha iniziato a colpire violentemente, con l’aiuto di una ragazza, il suo avversario.

La rissa a San Basilio

La rissa, andata in scena in via Morrovalle all’incrocio con via Pievebovigliana, è stata notata dai Carabinieri della Stazione Roma San Basilio nel corso di uno dei quotidiani servizi di controllo del territorio svolti nel quartiere. I militari sono immediatamente intervenuti evitando conseguenze peggiori per le persone coinvolte, che, dopo essere state visitate e medicate, sono state arrestate.

Lo spaccio alla base della rissa?

A finire in manette sono stati un romano di 42 anni e una ragazza di originaria di Palermo, entrambi domiciliati nella zona di San Basilio, e un cittadino libico di 25 anni, nella Capitale senza fissa dimora, tutti con precedenti per reati nel mondo degli stupefacenti. Proprio quest'aspetto fa pensare ad una lite degenerata in rissa proprio per motivi legati al mondo dello spaccio.

Il bastone utilizzato dai due italiani è stato sequestrato, i due italiani sono stati posti agli arresti domiciliari nelle rispettive abitazioni mentre il cittadino libico è stato portato in caserma. Rimangono tutti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e in attesa del processo con rito direttissimo.