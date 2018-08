Riunione di condominio finisce in rissa: aggredisce tre vicini. In casa nascondeva droga

Sono intervenuti per una lite durante una riunione condominiale, ma in casa di un residente hanno poi trovato piante di marijuana. E' successo a Cerenova dove i Carabinieri della Stazione di Campo di Mare hanno arrestato un 36enne romano per "detenzione e produzione di sostanze stupefacenti, lesioni personali" e "danneggiamento".



I militari dell'Arma sono intervenuti per una rissa nel corso di una riunione condominiale, durante la quale il 36enne, per futili motivi, aveva aggredito verbalmente e poi fisicamente tre condomini, cagionando loro lievi ferite. Lo stesso aveva inoltre danneggiato l'auto di uno di questi, prima di essere definitivamente bloccato dai militari.



A quel punto i militari hanno deciso di approfondire gli accertamenti e si sono recati presso la sua abitazione dove hanno rinvenuto ben 6 piante di marijuana, dell’altezza compresa tra i 40 e i 60 centimetri, sottoposte a sequestro. Per M.V. la serata si è conclusa in una cella della caserma, in attesa del rito direttissimo.