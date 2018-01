Rapina con pestaggio nel parco, l'aggressione ripresa dai residenti

In tre lo hanno accerchiato, picchiato e rapinato. Un quarto uomo, invece, faceva da palo e cercava di impedire che la scena fosse ripresa. La vittima, un ragazzo del Bangladesh, nel frattempo urlava chiedendo aiuto. E' quanto successo domenica 21 gennaio a Villa Wolkonsky, nel parco di via Statilia nella zona racchiusa tra via Severino Grattoni e via di Santa Croce in Gerusalemme.

L'area, tra San Giovanni, Porta Maggiore e l'Esquilino, già in passato era stata teatro di violenze simili. Questa volta, però, a riprendere la scena tanti residenti che con il cellulare hanno immortalato i fatti. Tre gli aggressori, indiani secondo il testimone, hanno bloccato la vittima, che "abita" all'interno della villa per rapinarla del suo cellulare Huawei. Dopo averlo picchiato e preso il telefono, quindi, sono fuggiti.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

A chiamare le forze dell'ordine, al Numero Unico per le Emergenze, i residenti che hanno assisto. Sul i sanitari del 118 e gli agenti di Polizia che, dopo aver ascoltato i testimoni e acquisito le immagini girate dai residenti, hanno avviato le indagini. Il bengalese picchiato è stato portato in ospedale. Non è grave.