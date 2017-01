Rissa e coltellate a piazza Cavour: in manette sette militanti del Fronte della Gioventù

1 / 3

Sono tutti appartenenti alla sezione del "Fronte della Gioventù di viale Ottaviano" i sette giovani arrestati questa mattina per il "tentato omicidio" di un 16enne che avvenne la sera dello scorso 14 ottobre in piazza Cavour a Prati. E' quanto emerso dalle indagini concluse dai carabinieri del comando provinciale di Roma e dagli investigatori della Digos capitolina. I sette, raggiunti da altrettante ordinanze di custodia cautelare, dovranno rispondere per i reati "in concorso in tentato omicidio pluriaggravato con l’aggravante di aver agito per futili motivi".

LA RISSA - La rissa scoppiò sotto al 'Palazzaccio' quando una pattuglia dei carabinieri della stazione Roma San Pietro intervenne su richiesta dei militari dell’Esercito in servizio di tutela presso la Corte Suprema di Cassazione, per una aggressione che era da poco accaduta nei giardini della piazza per la quale un ragazzo era rimasto a terra sanguinante.

ACCOLTELLATO UN 16ENNE - Il ragazzo ferito, un 16enne romano, trasportato in ambulanza al vicino ospedale Santo Spirito, riferì agli investigatori di essere stato aggredito senza un apparente motivo da un gruppo di sconosciuti. La sua prognosi fu di 30 giorni, per frattura nasale e ferite d’arma da taglio. Da accertamenti poi sviluppati dalla Digos, con l’ausilio delle intercettazioni telefoniche negli ambienti dell’estrema destra capitolina, "è emerso che alcuni degli aggressori facevano parte del movimento politico “Fronte della Gioventù”, la cui sede si trova nella vicina via Ottaviano, e che il movente dell’aggressione potesse ricondursi a futili motivi".

IDENTIFICAZIONE DEI RESPONSABILI - E’ iniziata così una collaborazione sinergica nelle indagini, condotte dalla Compagnia Carabinieri San Pietro e dalla locale Digos che, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, sono giunti alla completa identificazione dei responsabili dell’aggressione del 16enne. A seguito della richiesta del Pubblico Ministero del pool antiterrorismo della Procura della Repubblica di Roma e di quello della Procura per i Minori, i rispettivi GIP hanno emesso ordinanze di custodia cautelare per sette persone, quattro maggiorenni, che sono stati posti agli arresti domiciliari, e tre minorenni che saranno collocati in una comunità per minori.

FRONTE DELLA GIOVENTU' - "Tutte le persone destinatarie dell’ordinanza di custodia cautelare, dagli accertamenti effettuati dalla Digos risultano appartenere alla anzidetta sezione del movimento “Fronte della Gioventù” di via Ottaviano".

