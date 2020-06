Ostia, maxi rissa all'alba finisce nel sangue: un uomo ferito tenta di fuggire su bus Atac

Una maxi rissa alle 5:45 del mattino. Succede ad Ostia, in via delle Sirene, dove a dare l'allarme sono stati i residenti del quartiere che hanno notato 8 persone urlare e picchiarsi selvaggiamente. Sul posto sono così giunti gli agenti del Reparto Volanti e del Commissariato del Lido.

Al loro arrivato, tuttavia, i rissanti si erano tutti dileguati. Un ragazzo cileno, ferito al polpaccio da quello che potrebbe essere un coltello, nel tentativo di fuggire dai rivali e dalle forze dell'ordine è salito sull'autobus Atac della linea 05. Il conducente, notato il ragazzo insanguinato, ha quindi fermato il mezzo in via del Sommergibile.

Sono quindi accorsi la polizia ed un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al Grassi dov'è ricoverato in codice rosso, non in pericolo di vita. L'uomo, 30 anni, è stato denunciato per la rissa.

Su di lui pende anche un ordine di carcerazione di un anno e 4 mesi per furto in appartamento. Gli agenti di Ostia, dopo aver interrogato il ferito, proseguiranno ora le indagini per determinare quanto accaduto.