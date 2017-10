Paura in metro: rissa sui vagoni della linea b, un ferito

Una rissa furibonda sui vagoni della metro. Paura per i passeggeri che si trovavano domenica sera sui convogli della linea B della metropolitana, costretti ad un fuggi fuggi generale dopo che tre uomini hanno cominciato a picchiarsi a bordo di un treno che viaggiava in direzione Laurentina. A darsele di santa ragione tre cittadini ucraini.

Rissa sulla metro B

I fatti sono accaduti intorno alle 21:00 di ieri 1 ottobre, richiedendo l'intervento sui vagoni delle forze dell'ordine alla stazione Piramide. Tre le persone fermate nel corso della rissa, tutti cittadini ucraini, due 31enni ed un 22enne. Primo ad intervenire un carabiniere libero dal servizio, poi l'intervento degli agenti di polizia del commissariato Viminale che hanno ammenettato uno dei rissanti all'interno dei vagoni della linea B.

Passeggeri in fuga

Furibonda la rissa scoppiata. Alcuni passeggeri sono stati costretti a scappare sino a fuori la stazione nascondendosi in bar e locali di piazzale Ostiense. Fermati dalla polizia, due dei tre cittadini ucraini coinvolti nella rissa sono stati accompagnati al commissariato Viminale di polizia per accertamenti. Ad avere la peggio il più giovane dei tre, di 22 anni, accompagnato dall'ambulanza del 118 all'ospedale San Giovanni a causa delle ferite riportate al volto nel corso delle violenze.