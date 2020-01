Spedizione punitiva fuori dal locale del centro: due frattelli pestano un uomo in strada

Hanno pestato un uomo di 31 anni dopo una lite iniziata in una discoteca. Il veglione di Capodanno, così, da serata di festa si è trasformata in una notte di violenza. E' successo in via Arenula. Qui due fratelli albanesi di 27 e 33 anni hanno iniziato a discutere con il loro "rivale", un ragazzo di Reggio Emilia.

Sedati gli animi nel locale, tutto sembrava fosse rientrato nella norma, ma i due avevano ben altri piani: intorno alle 6 del mattino, infatti, hanno atteso che il 31enne uscisse dal locale e a festa conclusa lo hanno aggredito in strada con calci e pugni, decisi a vendicare l'affronto subìto durante la festa di inizio 2020.

La violenta aggressione è stata segnalata da alcuni passanti al 112 e immediato è scattato l'intervento dei Carabinieri della vicina Stazione Roma piazza Farnese che hanno fermato tutti i soggetti interessati.

I protagonisti della zuffa sono stati tutti portati in ospedale: l'emiliano 32enne all'ospedale Fatebenefratelli, dove è stato diagnosticato affetto da frattura delle ossa del naso e una serie di contusioni sul corpo. Ne avrà per 25 giorni.

I cittadini albanesi, autori del pestaggio, a loro volta, sono stati portati al Santo Spirito: il 33enne è stato dimesso dopo una consulenza maxillofacciale, mentre il fratello minore è ha ottenuto una prognosi di 8 giorni.

Rintracciati alcuni testimoni presenti ai fatti sia all'interno che all'esterno del locale, i carabinieri sono riusciti a ricostruire l'accaduto, che inizialmente poteva apparire una rissa, ma che, successivamente, si è rivelata essere una spedizione punitiva orchestrata dai fratelli albanesi nei confronti della vittima.

Per questo motivo, i due sono stati arrestati: il maggiore, dopo essere stato piantonato in ospedale, ha raggiunto il minore in caserma, dove sono stati trattenuti in attesa del rito direttissimo.