Testaccio, movida violenta: maxi rissa tra 20 giovani in un locale

Maxi rissa a Testaccio. E' successo nella notte tra il 22 e il 23 dicembre, in un discopub di via Monte Testaccio. Coinvolti 20 giovani tra i 18 e 19 anni. Tutto è andato in scena intorno alle 3 e mezza del mattino quando, per un commento di troppo, dalle parole si è passato ai fatti.

La rissa si è poi spostata all'esterno del locale. Ferito un 19enne medicato in ospedale per contusioni al volto, ne avrà per 5 giorni. Sul posto, allertati, sono giunti i Carabinieri che hanno fermato 5 dei venti violenti. La maggior parte dei protagonisti della zuffa si era infatti già dileguata.

I fermati, tra i 18 e i 19 anni sono stati denunciati per rissa. I militari dell'Arma, nel frattempo, sono al lavoro, attraverso testimoni e lo studio delle immagini delle telecamere di sorveglianza, per identificare gli altri rissanti.