Tor Bella Monaca: entra nel supermercato e ferisce cassiera con un bastone

E' entrato nel supermercato Eurospin di Tor Bella Monaca e, con un bastone, ha colpito una cassiera e un addetto alla vigilanza. I fatti sono accaduti intorno alle 11 di oggi, lunedì 24 settembre, quando un 35enne del Gambia stava chiedendo l'elemosina davanti l'ingresso dell'esercizio di viale Duilio Cambellotti.

A rimproverarlo, cercando poi di allontanarlo, il vigilante del supermercato nei pressi del centro commerciale Le Torri. "Vai via, non puoi stare qui". Una ammonizione non ascoltata dal 35enne che, immediatamente, ha risposto con delle minacce.

Dalle parole, quindi, si è passati ai fatti. Tra il senza fissa dimora e il vigilante, sotto gli occhi di numerosi testimoni, ne è nata una colluttazione, con il primo che sembrava deciso ad allontanarsi dopo non essere riuscito a far valere le proprie ragioni. Era, tuttavia, solo un trucco.

L'uomo, secondo quanto raccontato da chi ha assistito alla scena, ha infatti raccolto un bastone dal marciapiede, è entrato nell'Eurospin cercando di farsi vendetta da solo. Il personale del supermercato, nel tentativo di riportare la calma, è intervenuto ma il 35enne, ormai accecato dalla rabbia, ha iniziato a mulinare le braccia colpendo una cassiere e il vigilante.

Entrambi feriti alla testa. A bloccarlo, nel frattempo allertati e giunti sul posto, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Frascati. L'aggressore è stato così portato in caserma. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti, è accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate. I due feriti, medicati dal personale del 118, sono stati portati al Policlinico di Tor Vergata per accertamenti dopo aver subito il colpo alla testa. Non sono in gravi condizioni. Entrambi hanno riportato un trauma cranico e ne avranno per 10 giorni.