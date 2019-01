Movida violenta: gruppo di amici aggrediti fuori dalla discoteca, 27enne in gravi condizioni

Ancora un episodio di movida violenta a Roma. Dopo i fatti del Qube, dove due ragazzi su un'auto hanno investito i buttafuori del locale, un nuovo fatto che riaccende i riflettori sulla sicurezza all'esterno dei locali. I fatti, questa volta, sono andati in scena nella notte tra sabato e domenica, davanti una discoteca di via Cassia tra Tomba di Nerone e Grottarossa.

Qui un gruppo di ragazzi, forse sotto effetto di sostanza stupefacenti o di alcol, hanno aggredito tre giovani. Secondo la ricostruzione fatta dai Carabinieri della stazione Trionfale accorsi sul posto, tre ragazzi moldavi di 31, 32 e 29 anni hanno colpito a calci e pugni, tre romeni di 27, 22 e 33 anni. I motivi dell'aggressione, neanche a dirlo, sono futili.

Forse qualche parola mentre i giovani erano in fila per entrare nel locale ha acceso la miccia. Ad avere la peggio i tre romeni. Il 27enne, colpito all'addome, ha subito una emorragia e portato in codice rosso al vicino ospedale Sant'Andrea con gravi ferite.



Le sue condizioni, stabili, sono migliorate nel corso della giornata di domenica, ne avrà per trenta giorni. I suoi due amici, invece, hanno riportato lievi lesioni superficiali guaribili in tre giorni. I tre moldavi, invece, identificati sono stati denunciati dai Carabinieri per lesioni personali.