Scatta foto nel negozio del rivale in affari, poi la rissa con bastoni e mazze di ferro. Grave 50enne

E' entrato nel negozio del concorrente scattando delle foto ai prezzi dei prodotti, al fine di abbassare i suoi e sbaragliare la concorrenza del 'rivale' in affari. Queste le motivazioni che hanno fatto scoppiare una maxi rissa nel corso della quale un uomo è rimasto gravemente ferito. Le violenze poco dopo le 16:00 di ieri 11 aprile, in via del Torraccio di Torrenova, zona Torre Angela.

Rissa tra commercianti a Torre Angela

Allertata la centrale operativa della Questura di Roma per la segnlazione di una rissa in atto sulla strada principale del quartiere del VI Municipio delle Torri, gli agenti del Reparto Volanti e del Commissariato Romanina hanno bloccato e tratto in arresto tre uomini di nazionalità cinese, di 50, 52 e 23 anni ed un cittadino marocchino di 53 anni, che poco prima si erano affrontati a colpi di bastone e mazze di ferro nelle adiacenze di un negozio di casalinghi.

Rissa via Torraccio di Torrenova

A riportare le conseguenze più gravi il cittadino cinese di 50 anni, soccorso e ricoverato in prognosi riservata al Policlinico di Tor Vergata. Dalle prime indagini sembrerebbe che la lite sia scaturita, come detto, per motivi di concorrenza tra negozianti .