Maxi rissa tra gruppi rivali a colpi di coltelli e mannaia: indagini sui motivi dello scontro

Maxi rissa in strada a colpi di coltelli e mannaia. Succede a Civitavecchia, dove, due gruppi rivali si sono affrontati in via Giacomo Matteotti, nella notte tra il 12 e il 13 novembre. Sul posto, allertati da una donna che ha chiamato il Numero Unico per le Emergenze, gli agenti della Polizia di Stato che hanno subito posto in stato di fermo due giovani.

Un terzo, invece, è stato raggiunto e bloccato in ospedale, mentre si stava facendo medicare le ferite riportate. I poliziotti, nelle immediate indagini, hanno sequestrato 6 coltelli e una mannaia. Armi che fanno pensare come la rissa sia stata combattuta dal almeno sette persone.

Chi indaga lo fa a bocche cucite e non esclude nessuna ipotesi legata alla rissa, da quelle per motivi economici fino al predominio dello spaccio nel quartiere.