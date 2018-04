Rissa in una via del centro, tre arresti. Nel 2011 vennero fermati per lo stesso reato

Il lupo perde il pelo ma non il vizio. E' il caso di tre cittadini romeni, due 39enni ed un 35enne, fermati nella serata di martedì dai carabinieri della Compagnia di Civitavecchia. I militari dell'Arma, nell’ambito di servizi di controllo del territorio, li hanno arrestati con le accuse di rissa e lesioni personali. I tre si erano resi responsabili già dello stesso reato anche nel 2011.

Rissa a Civitavecchia

In particolare, nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione del Comune porttuale sono intervenuti in una via del centro di Civitavecchia a seguito di una rissa, i 3 stranieri, in evidente stato d’ebbrezza alcolica e per futili motivi erano intenti ad aggredirsi tra loro con calci e pugni. Nel corso della rissa soltanto uno dei tre ha riportato lesioni personali giudicate guaribili in 10 giorni per contusione al volto e agli arti superiori.

Tre arresti per rissa a Civitavecchia

I 3 arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Civitavecchia, in attesa del rito direttissimo fissato per la data odierna.