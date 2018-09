Paura fuori al centro commerciale: rissa con coltelli davanti a famiglie e bambini

Una violenta rissa fuori il centro commerciale di Palestrina davanti a decine di famiglie e bambini. Sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palestrina a sedarla. L'allerta nel primo pomeriggio di ieri, quando i militari dell'Arma sono intervenuti all'esterno della galleria commerciale del Comune dei Monti Prenestini perché era stata segnalata una violenta lite in atto tra cittadini nigeriani, anche alla presenza di bambini in tenera età.

Rissa al centro commerciale di Palestrina

Quando la prima pattuglia dei Carabinieri è intervenuta, si sono trovati di fronte a tre cittadini nigeriani, di cui una donna, che discutevano in modo animato percuotendosi a vicenda: alla vista dei militari i tre hanno cercato di dileguarsi ed uno di loro nella fuga ha gettato un piccolo coltello a serramanico in una siepe, poi recuperato e sequestrato.

Ferito un carabiniere

I militari li hanno raggiunti e bloccati ma la donna nigeriana, cercando di divincolarsi, ha aggredito uno dei carabinieri provocandogli la frattura di un dito di una mano e varie escoriazioni all’avambraccio. Solo l’arrivo dei rinforzi ha permesso di bloccare tutti e tre i cittadini stranieri.

Tre arresti a Palestrina

I tre sono stati poi portati in caserma per gli accertamenti di rito e tratti in arresto per i reati di rissa aggravata, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. I tre, posti agli arresti domiciliari, sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli per la celebrazione del rito direttissimo.