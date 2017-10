Rissa dentro al bar: intervengono gli agenti e vengono aggrediti

Una rissa in un bar della via Casilina. Questa la segnalazione arrivata poco prima della mezzanotte del 6 ottobre alle forze dell'ordine. Intervenuti per sedare una lita animata all'interno del locale gli agenti del commissariato Porta Maggiore e San Giovanni, sono stati aggrediti da un peruviano di 37 anni che, alla richiesta dei documenti, ha iniziato a colpirli. Lo straniero, è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Aggressione a Portonaccio

Nel pomeriggo, sempre di ieri 6 ottobre, poco dopo le 14:00, durante un controllo in via delle Cave di Pietralata, zona Portonaccio, un uomo, identificato per un moldavo di 46 anni, ha opposto resistenza ed ha aggredito gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti, che sono dovuti ricorrere alle cure mediche in ospedale. Accompagnato negli uffici del commissariato Sant’Ippolito, è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.