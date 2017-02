Acilia: rissa in un bar a colpi di bottiglie e sedie, 4 arresti

Violenta rissa nella notte in un bar nel cuore di Acilia. E' successo alle 4:30 del mattino di oggi 4 febbraio. Quattro uomini, per motivi ancora da accertare, hanno messo a soqquadro un locale in via di Acilia sfidandosi a colpi di bottiglie di vetro e sedie. Sul posto, allertati, sono giunti i carabinieri dell'Aliquota Operativa di Ostia e i militari di Vitinia e Acilia.

Con non poca fatica, le forze dell'ordine hanno fermato i violenti arrestandoli. Si tratta di quattro uomini, romani, di 22, 24, 40 e 38 anni. Tutti con precedenti per spaccio e rapina. Uno di loro è stato portato all'ospedale Sant'Eugenio per le cure del caso a seguito delle ferite, lievi, riportate. Non è escluso che, alla base della rissa, ci siano dei motivi legati alla droga.