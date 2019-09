Domenica di paura: sassi, calci e pugni. Maxi rissa in strada fra due comitive di giovani

Domenica di paura all'Appio Latino dove è scoppiata una maxi rissa fra due comitive di giovanissimi. Una "ventina", le persone coinvolte nelle violenze con i due gruppi che si sono fronteggiati con calci, pugni e lancio di sassi. Decine le telefonate arrivate al NUE 112 a partire dalle 18:00 del 29 settembre.

In particolare le due comitive di giovanissimi hanno cominciato la maxi rissa nella zona di Villa Lazzaroni, per poi fronteggiarsi sulle strade limitrofe spostandosi rapidamente fra via Cesare Baronio e la via Appia Nuova. Dei veri e propri momenti di paura conclusi con un fuggi fuggi generale all'arrivo delle forze dell'ordine.

Arrivati sul posto i Carabineiri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno infatti notato diversi ragazzi che si allontanavano facendo perdere le proprie tracce, con alcuni scappati all'interno della stazione Furio Camillo della linea B della metro ed altri dileguatisi fra le vie del quartiere.

Ascoltate alcune testimonianze i militari dell'Arma non hanno riscontrato la presenza di feriti, né di danni ad auto od altre cose. Accertamenti in corso per risalire ai due gruppi di violenti.