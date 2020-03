Lite in strada con coltelli e bastoni, accoltellato un uomo

Prima la lite fra due uomini armati di coltello, poi l’arrivo di un secondo gruppo di persone armate di mazze e bastoni. Ad avere la peggio uno dei litiganti, accoltellato alla mano e costretto alle cure dell’ospedale. E’ accaduto nel pomeriggio di lunedì ad Ostia.

La segnalazione alle forze dell’ordine poco dopo le 18:00 del 30 marzo in piazza Enrico Baroni, altezza via Antonio Zotti, dove diverse persone hanno indicato la presenza in strada di due uomini che si fronteggiavano armati di coltello. Dalle parole passano ai fatti, con uno dei due che viene accoltellato alla mano ed il secondo contendente che si allontana rapidamente dalla piazza prima dell’arrivo di un gruppo di persone armate di mazze e bastoni.

Sul posto arrivano quindi l’ambulanza del 118 e gli agenti di Polizia. Medicato in ospedale il ferito, sono in corso accertamenti da parte degli investigatori del Commissariato Lido per ricostruire l’accaduto.