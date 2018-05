Rissa al Tufello, coinvolti 5 ragazzi: accoltellato un 26enne

Rissa con tanto di accoltellamento nella notte al Tufello, nei pressi di piazza Monte Gennaro. Coinvolti cinque romani incensurati, di età compresa tra i 18 e i 27 anni. Tutto sarebbe partito intorno alle due da un diverbio poi sfociato in calci, pugni e una coltellata che ha ferito un 27enne in modo non grave. Il giovane è infatti stato refertato con 10 giorni di prognosi. I cinque sono stati denunciati dai carabinieri del nucleo radiomobile, intervenuti sul posto, per rissa aggravata e lesioni.