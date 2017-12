Esquilino: rischio crollo nel sottopasso vicino Termini, intervengono i vigili del fuoco

Rischio crollo nel sottopasso sottopasso Turbigo, che collega via Marsala a via Giolitti, all'Esquilino vicino la stazione Termini. Sul posto, allertati, sono accorsi i Vigili del Fuoco di Roma con l'autoscala. I pompieri hanno rilevato il distaccamento di un pezzo di pannellatura metallica dal soffitto del sottopasso.

La grona, pericolante, serve per la raccolta delle acque pluviali. I Vigili del Fuoco hanno quindi messo in sicurezza l'area rimuovendo le pannellature pericolanti. A documentare i fatti anche un video di Guglielmo, lettore di RomaToday.