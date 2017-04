Intascavano risarcimenti da incidenti stradali dei loro clienti: nei guai due avvocati romani

Truffavano i clienti intascando i risarcimenti per incidenti stradali. Un giro d'affari di quasi 2 milioni di euro scoperto dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma e che ha portato due avvocati romani e due collaboratori a finire nel registro degli indagati per "truffa ed appropriazione indebita aggravata a danno dei propri clienti", nonché per "autoriciclaggio ed abusivismo finanziario".

Le indagini, svolte dal Nucleo di Polizia Tributaria della Capitale, sono iniziate dalla segnalazione di un'operazione bancaria sospetta: il tentativo, da parte di due cittadini di nazionalità rumena, di prelevare in contanti circa 600mila euro precedentemente ricevuti, tramite bonifico, quale risarcimento danni a seguito di un incidente stradale.



L'attività investigativa immediatamente avviata ha consentito di fornire alla Procura della Repubblica gli elementi necessari per disporre, in via d'urgenza, il "sequestro preventivo della citata somma ed impedire il perfezionamento dell'anomalo prelevamento".

I successivi approfondimenti investigativi hanno consentito di accertare che i due avvocati assistevano i propri clienti nella gestione dei risarcimenti per sinistri stradali. I legali richiedevano preventivamente ai malcapitati il rilascio di apposite procure speciali, in modo da ricevere direttamente i risarcimenti erogati dalle compagnie assicurative ed ottenere la piena disponibilità delle cospicue somme.

Di queste, poi, soltanto una minima parte veniva consegnata ai legittimi beneficiari, ingannandoli sugli importi effettivamente risarciti. Il denaro di cui gli indagati si sono illecitamente appropriati, secondo le indagini "è stato in parte reimpiegato per elargire numerosi finanziamenti alla clientela", a titolo di anticipazione di potenziali risarcimenti per sinistri. Complessivamente, sono stati sottratti alle ignare vittime circa 1,8 milioni di euro, di cui circa 1,3 milioni oggetto di autoriciclaggio. I 4 indagati dovranno rispondere anche del reato di abusiva attività finanziaria in quanto l'erogazione dei finanziamenti ai clienti è stata svolta in assenza di autorizzazione.

Allegati