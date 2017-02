Vandali al parco dei Monti Lucretili: volontari al lavoro per ripristinare il sentiero danneggiato

Alla faccia dei vandali che hanno avuto la brillante idea di danneggiare il cuore del Parco Regionale dei Monti Lucretili. Così il personale ed i volontari dell'area verde della provincia nord est della Capitale hanno annunciato l'inizio dei lavori per ripristinare il sentiero 303 (San Polo-Pratone), gravemente danneggiato lo scorso weekend con ignoti che hanno divelto staccionate, coperto la segnaletica con vernice ed abbattuto alberi intralciando, inoltre, alcuni passaggi del percorso con rami e sassi

FREQUENTARE LE NOSTRE MONTAGNE - Gli atti vandalici hanno trovato anche la ferma condanna del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Il Governatore in un post su facebook, nel quale condanna anche l'incendio appiccato da altri vandali su un treno regionale in transito alla stazione Olgiata scrive: "Vandali non solo sui treni. Qualche giorno fa è stato distrutto un sentiero nel Parco regionale dei monti Lucretili: segnaletica oscurata, alberi abbattuti, staccionate divelte e passaggi ostruiti con pietre e rami. Un atto grave che ha messo a rischio la sicurezza di escursionisti ed amanti della montagna. Un grazie a chi in queste ore si sta adoperando per ripristinare il sentiero. La miglior risposta a questi vandali? Frequentare sempre più le nostre belle montagne, tanti spunti qui: www.parchilazio.it".

SABATO DI TREKKING - Intanto, mentre si prosegue nel lavoro di ripristino del sentiero e dell'area danneggiata nel Parco dei Monti Lucretili il personale della riserva regionale annuncia: "Noi sabato (18 febbraio ndr) ci godiamo con FederTrek Escursionismo e Ambiente una suggestiva escursione proprio in questa meravigliosa riserva naturale a 2 passi da Roma, alla faccia dei vandali che hanno avuto la brillante idea di danneggiarne il cuore".