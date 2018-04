Maratona, per i vigili notte di super lavoro: valanga di rimozioni per liberare le strade

Il dato non è ancora definitivo, ma come ogni anno è di quelli importanti. Tra ieri pomeriggio e questa notte gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno rimosso e portato via 73 auto per liberare le strade interessate al passaggio della maratona di Roma. Gli interventi, iniziati nel pomeriggio di ieri, hanno interessato soprattutto i territori del I e II municipio. Qui infatti c'erano da liberare la gran parte delle strade.

"Solo nel I municipio nel pomeriggio di ieri erano state portate via 20 auto", fa sapere la polizia locale di Roma Capitale. Il lavoro è proseguito per tutta la notte e, da dati non ufficiali in nostro possesso, sono 53 i veicoli rimossi. Un dato non ancora definitivo, in linea con quello degli anni passati. "Un lavoraccio perché abbiamo dovuto aspettare il va e vieni dei carri attrezzi".

Lungo il percorso, nella giornata di oggi, saranno poco meno di 600 gli agenti impegnati, tutti con turni straordinari. Si tratta del primo dei grandi eventi che in questo aprile metteranno a dura prova il corpo diretto da Antonio Di Maggio. Quella di oggi è la prova generale in vista della settimana che porterà al Gran Premio di Formula E all'Eur, per il quale già durante la settimana sono previste importanti chiusure al traffico, la via Cristoforo Colombo su tutte.