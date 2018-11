Rimozione ordigno bellico a Campoleone: sospesa la circolazione dei treni il 25 novembre

Si svolgeranno nella mattinata di domenica 25 novembre le operazioni di rimozione e brillamento di un bomba d'aereo di nazionalità inglese rinvenuta in via del Tufello ad Aprilia. Le attività sono coordinate dalle Prefetture di Latina e di Roma e vedranno coinvolti i Comuni di Aprilia e di Lanuvio, gli Artificieri dell'Esercito, i Vigili del Fuoco, le Forze di Polizia, l'A.S.L., l' ARES-118, i volontari messi a disposizione dall'Agenzia regionale di protezione civile, la Croce Rossa, nonché i gestori dei servizi pubblici essenziali. Le operazioni di brillamento dell'ordigno verranno effettuate presso la cava Stradaioli di Aprilia, in via Isacco.

Nel corso delle operazioni, oltre all’evacuazione delle zone interessate, è prevista anche la sospensione della circolazione stradale e ferroviaria nell'area ricadente nel raggio di impatto, nonché la chiusura degli accessi al sito interessato dalle operazioni di brillamento.

Variazioni ai treni

Sono sospesi dunque i treni della linea FL8 Roma-Nettuno dalle 10 alle 13 e della linea FL7 Linea Roma-Napoli via Formia, da Termini a Latina dalle 10alle 12. I convogli delle due linee, quindi subiranno variazioni e cancellazioni. “A causa delle ripercussioni anche sulla circolazione stradale non si effettueranno bus sostitutivi” fanno sapere da Trenitalia.

Di seguito tutte le informazioni utili