Operazione decoro a Termini: rimossi giacigli e ripuliti i giardini

Operazione decoro nell'area di Termini dove ieri ed oggi la polizia locale di Roma Capitale è intervenuta in tutta l'area per il ripristino dello stato dei luoghi. Nella giornata di martedì gli agenti appartenenti al PICS e al Gruppo 1° Centro Storico hanno controllato tutti i portici e il frontale della Stazione, per impedire altri posizionamenti di giacigli o bivacchi nella notte. Mentre non si sono registrati insediamenti in via Giolitti e in via Marsala, è stato invece necessario intervenire in alcuni casi nella piazza dei Cinquecento.

10 MAGGIO - Gli interventi sono proseguiti dalle prime ore di questa mattina. Oltre alle stesse aree, hanno riguardato anche i giardini i marciapiedi e le aree verdi di Via Enrico De Nicola e di Via Luigi Einaudi, dove sono state identificate 10 persone di nazionalità nordafricana che hanno rifiutato assistenza, allontanandosi.

REPARTO NAE - Impiegato anche il reparto NAE (Nucleo Anti Emarginazione) sempre della U.O. I Gruppo Trevi per controlli congiunti con personale del Commissariato "Viminale" della Polizia di Stato. Effettuate verifiche in Piazza Indipendenza, sito già pulito e privo di giacigli. Controllati anche tutti i marciapiedi di via Marsala adiacenti alla Scuola Tecnica di Polizia: anche in questo caso rimossi molti rifiuti, con lavaggio dei marciapiedi da parte dell'AMA.