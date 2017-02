"Trasporto e facchinaggio", al via la bonifica: rimossi 150 cartelli dell'adesivaro seriale

Hanno prima dato un nome ed un volto all'adesivaro, denunciandolo per "invasione di terreni ed edifici", "danneggiamento" e "deturpamento e imbrattamento dei beni comuni". Una volta scoperta la radice del degrado è cominciata l'azione di bonifica con gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno cominciato a rimuovere i primi 150 cartelli affissi abusivamente in tutta l'Urbe. Al centro dell'attenzione dei Pics (Pronto Intervento Centro Storico) dei vigili urbani i manifesti pubblicitari che reclamizzano il lavoro di "Trasporto e facchinaggio", oltre ad altre reclame affisse illegalmente in tutta Roma.

BONIFICA DEI CARTELLI - Un'azione di ripristino dello stato dei luoghi impegnativa, quella messa in atto dai Pics con l'ausilio dell'Ama. Sono infatti 150, come detto, i cartelli posti quasi sempre a tre metri d'altezza rimossi in questi primi giorni di operazione di decoro che hanno riguardato per il momento la via Appia, la via Tuscolana, la via Casilina, la via Prenestina e via Palmiro Togliatti.

ADESIVARO SERIALE - Le operazioni degli agenti della Polizia Locale proseguiranno nei prossimi giorni in tutta la città, dove sono migliaia i cartelli affissi abusivamente dall'adesivaro, un 38enne romano, 'pizzicato' in flagranza di reato dopo diversi mesi di indagini. All'uomo, riconoscito colpevole delle affissioni abusive, sono stati per il momento notificati 20 verbali, relativi alle affissioni accertate. Sono in corso accertamenti in notifica a suo carico per un altro centinaio di cartelle esattoriali pregresse per verbali mai pagati collezionati in tutto il territorio della Città Eterna.