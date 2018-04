Rimosso il manifesto antiaborto a Gregorio VII: "Abbiamo vinto tutte e tutti"

E' stato rimosso il maxi manifesto antiaborto affisso sulla facciata di una palazzina di via Gregorio VII. L'immagine (7 metri per 11) di un bambino in grembo ed il messaggio "Tu sei qui perchè tua mamma non ti ha abortito" era stata affissa dall'associazione ProVita onlus lo scorso 3 aprile dando vita ad un acceso dibattito fra abortisti e antiabortisti. Molte le polemiche, soprattutto sui social media, a cui avevano fatto seguito la richiesta da parte delle consigliere Pd e RomaTornaRoma che annunciavano la richiesta di una mozione per la rimozione dello stesso in quanto rappresentava, secondo Michela Di Biase, Valeria Baglio, Ilaria Piccolo, Giulia Tempesta e Svetlana Celli "un messaggio forte e doloroso sulla pelle delle donne".

Rimosso manifesto antiaborto a Gregorio VII

Una campagna in grado di dividere in due i cittadini, fra favorevoli e contrari (qui il video del pensiero dei residenti della zona). Oggi 6 aprile, come scrive il Comitato Aurelio in Comune, la rimozione del maxi manifesto antiaborto della ProVita. "Esprimiamo soddisfazione per la rimozione dell'aberrante maxi-manifesto affisso l'altro ieri in Via Gregorio VII, avvenuta poche ore fa in seguito alla mobilitazione promossa da Aurelio in Comune. Non possiamo non sottolineare come l'ampio ed unitario fronte che ha visto coinvolti - senza veti e steccati - associazioni, movimenti, forze politiche ed esponenti delle istituzioni capitoline e regionali, abbia permesso un'importante vittoria contro chi vuole mettere in discussione il diritto di scelta delle donne. GRAZIE!".